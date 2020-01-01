Елена Бардукова Обезвредившим стрелка из ПГНИУ полицейским вручены почётные грамоты Перми Они получили награду за самоотверженные действия по спасению людей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Калинин и Владимир Макаров

Сегодня, 16 ноября, на пленарном заседании Пермской городской думы инспекторам ДПС Константину Калинину и Владимиру Макарову были вручены почётные грамоты города Перми.

Решение о награждении полицейских, обезвредивших стрелявшего по людям в ПГНИУ Тимура Бекмансурова, депутаты приняли на октябрьском пленарном заседании. Сотрудники патрульно-постовой службы отмечены наградами за самоотверженные действия по спасению людей в условиях чрезвычайной ситуации.

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