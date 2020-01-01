Елена Бардукова
Обезвредившим стрелка из ПГНИУ полицейским вручены почётные грамоты Перми
Они получили награду за самоотверженные действия по спасению людей
Сегодня, 16 ноября, на пленарном заседании Пермской городской думы инспекторам ДПС Константину Калинину и Владимиру Макарову были вручены почётные грамоты города Перми.
Решение о награждении полицейских, обезвредивших стрелявшего по людям в ПГНИУ Тимура Бекмансурова, депутаты приняли на октябрьском пленарном заседании. Сотрудники патрульно-постовой службы отмечены наградами за самоотверженные действия по спасению людей в условиях чрезвычайной ситуации.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.