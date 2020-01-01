Зарплатные ожидания жителей Перми на 27% ниже, чем у россиян в целом Средняя желаемая зарплата пермяков составляет 38 377 рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Служба исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировала более 2 млн резюме, открытых в октябре 2021 года в 23 крупнейших городах России, и выяснила, в каких из них соискатели рассчитывают на самую высокую зарплату.

Так, первое место в рейтинге заняла Москва — жители столицы в среднем рассчитывают на зарплату в 76 405 руб. Это на 45% больше, чем в среднем по России (52 703 руб.).

На втором месте — соискатели из Санкт-Петербурга, они хотели бы зарабатывать 54 498 руб. (+3% к среднероссийскому показателю).

На третьем месте — жители Екатеринбурга с зарплатными ожиданиями в 45 706 руб. (на 13% меньше среднего уровня по стране).

Пермь оказалась на 15-м месте. Здесь средняя желаемая зарплата составляет 38 377 руб., что на 27% ниже, чем по РФ в целом.

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