Зарплатные ожидания жителей Перми на 27% ниже, чем у россиян в целом
Средняя желаемая зарплата пермяков составляет 38 377 рублей
Служба исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировала более 2 млн резюме, открытых в октябре 2021 года в 23 крупнейших городах России, и выяснила, в каких из них соискатели рассчитывают на самую высокую зарплату.
Так, первое место в рейтинге заняла Москва — жители столицы в среднем рассчитывают на зарплату в 76 405 руб. Это на 45% больше, чем в среднем по России (52 703 руб.).
На втором месте — соискатели из Санкт-Петербурга, они хотели бы зарабатывать 54 498 руб. (+3% к среднероссийскому показателю).
На третьем месте — жители Екатеринбурга с зарплатными ожиданиями в 45 706 руб. (на 13% меньше среднего уровня по стране).
Пермь оказалась на 15-м месте. Здесь средняя желаемая зарплата составляет 38 377 руб., что на 27% ниже, чем по РФ в целом.
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