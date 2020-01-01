От пуховика до погремушки: что купили пермяки в эти выходные Поделиться Поделиться Твитнуть

Специалисты «МегаФона» с помощью инструментов big data проанализировали интерес пермяков к Всемирному дню шопинга. С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос в 1,75 раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, при этом число посетителей увеличилось в 1,5 раза, сообщает пресс-служба оператора.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили 49% абонентов компании в крае. Специалисты «МегаФона» зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress — аудитория магазина в период акции увеличилась на 61% по сравнению со средним днём ноября. На втором месте расположился Wildberries с ростом 28%. Тройку лидеров замкнул «СберМегаМаркет» с показателем 24%.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров — этой категорией интересовались 55% пермяков, совершавших покупки. Бытовой технике и электронике отдали предпочтение 11%, столько же жителей Прикамья приобрели продукцию для здоровья. Книги и товары для детей набрали по 5%. Наименьшим спросом пользовались ювелирные украшения, а также парфюмерия и косметика.

Онлайн-распродажи стали одинаково привлекательными для женщин и мужчин. При этом дамы провели больше времени на сайтах и скачали почти в два раза больше интернет-трафика.

Больше других в нашем регионе покупки совершали в Перми, Чайковском, Березниках, Соликамске и Краснокамске. В целом по стране самый высокий рост интереса к шопингу продемонстрировали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

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