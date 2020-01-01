Андрей Стрельцов «Парма» добилась второй победы в чемпионате Единой лиги ВТБ В Таллине пермская команда крупно обыграла местный «Калев» Поделиться Поделиться Твитнуть

Баскетбольный клуб «Парма» в Таллине одержал вторую победу в чемпионате Лиги ВТБ. С крупным счётом был повержен местный «Калев». Исход поединка — 80:53.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Адас Юшкявичюс, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов оформил Артём Параховский.

Теперь «Парма» сыграет в Лиге ВТБ лишь 6 декабря. В УДС «Молот» прибудет польская «Зелена Гура». А в ближайшее время, 17 ноября, подопечные Казиса Максвитиса встретятся в Голландии с «Хирос Ден Босх» в Кубке ФИБА Европа.





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