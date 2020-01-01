Анна Брюханова Определены перевозчики на 22 муниципальных маршрутах в Перми Все лоты разыграны по максимальной стоимости Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми определены подрядчики на 22 муниципальных маршрута. Перевозками займутся ООО «Дизель», ООО «Сити-Бас», ООО «АААвто» и индивидуальные предприниматели. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

На каждый аукцион было подано только по одной заявке. Общая цена за все лоты составила порядка 291 млн руб. Маршруты разыграны по максимальной стоимости.

ООО «Дизель» получило право на обслуживание маршрутов №5, 7, 9, 12, 16, 28, 29, 33, 38, 39, 41, 54 и 68.

ООО «Сити-Бас» продолжит обслуживать автобусы №30, 40, 47 и 56.

ООО «АААвто» займётся перевозками на маршрутах №13 и 65.

ИП Иванов В. А. выступит подрядчиком муниципальных перевозок на автобусах №62 и 63, а ИП Целоусов А. А. — на маршруте №88.

Срок выполнения работ таким составом перевозчиков: декабрь 2021 года — март 2022 года.

Продолжается работа комиссии по закупке на маршрут №8. Начальная стоимость этого лота составляет 10,8 млн руб.

Напомним, что в начале ноября МКУ «Городское управление транспорта» выставило на торги 23 городских автобусных маршрута. Согласно техзаданию, автобусы оснастят системами видеонаблюдения, навигационного потока и датчиками учёта пассажиропотока. В салоне установят стационарные валидаторы и систему информирования пассажиров.

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