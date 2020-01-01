Бывший начальник УФСБ по Пермскому краю начал работать на Куйбышевской железной дороге Виктор Задворный назначен заместителем начальника подразделения РЖД Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший руководитель Управления ФСБ России по Пермскому краю Виктор Задворный стал заместителем начальника Куйбышевской железной дороги по безопасности и режиму. Информация об этом появилась на сайте предприятия.

Генерал-майор Виктор Задворный руководил пермским управлением ФСБ с июня 2016 года по октябрь 2021 года. На этом посту его сменил полковник Геннадий Анацкий, служивший с 2017 года в УФСБ Тюменской области.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.