Новым начальником УФСБ по Пермскому краю назначен Геннадий Анацкий Полковник из тюменского управления займёт должность 11 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Должность главы Управления ФСБ по Пермскому краю 11 октября займёт первый замначальника УФСБ по Тюменской области полковник Геннадий Анацкий, сообщает «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на собственные источники.

На посту Анацкий сменит генерал-майора Виктора Задворного. Он руководил пермским управлением с июня 2016 года. Задворный продолжит работу в системе ФСБ в другом регионе.

Полковник Анацкий в УФСБ Тюменской области служил с 2017 года, куда был переведён из управления Кабардино-Балкарии.

В среду, 13 октября, Геннадий Анацкий будет представлен губернатору Дмитрию Махонину.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.