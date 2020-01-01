Олеся Максименко За сутки в Прикамье выявлено 697 новых случаев коронавируса С начала пандемии в регионе COVID-19 заразились свыше 130 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае COVID-19 диагностирован у 697 жителей.

За этот же период вылечились от коронавируса 594 человека, 42 пациента скончались.

В тяжёлом состоянии в стационарах региона находятся 470 жителей, к аппаратам ИВЛ подключены 212 из них.

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