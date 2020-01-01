Власти Перми провели второй круглый стол по обсуждению методики установления тарифов на проезд в общественном транспорте Поделиться Поделиться Твитнуть

Заседание круглого стола провел и.о. главы администрации города Перми Эдуард Хайруллин. В работе приняли участие 15 депутатов Пермской городской думы, эксперты, представители Контрольно-счетной палаты Перми, администрации города, сообщает пресс-служба думы.

Начальник департамента транспорта Анатолий Путин подробно рассказал о мерах, которые предлагается предпринять для балансировки бюджета транспортной отрасли.

В частности, речь идет о реализации плана по увеличению пассажиропотока. С 1 января открывается два новых автобусных маршрута, на которые уже заявились перевозчики. Будет осуществляться контроль за расписанием движения с учетом интересов жителей, транспорт должен работать гармонично и предсказуемо. В 2022 году планируется обновить 160 остановочных пунктов, оснастить их интерактивными информационными табло, также в течение грядущих пяти лет необходимо построить 50 остановок, чтобы улучшить доступность транспорта для граждан. Продолжится расширение сети выделенных полос для автобусов и ремонт трамвайных путей в целях обеспечения большей скорости движения. Будет увеличиваться эффективность контроля за оплатой проезда.

Анатолий Путин отметил, что администрация учла предложение депутатов и экспертов и скорректировала экономически обоснованный тариф, исключив из расчета затраты на управление и контроль регулярных перевозок, которые осуществляет МКУ «Гортранс», как не связанные непосредственно с исполнением договора на перевозки. Его величина при условии ежедневной работы на линиях 717 автобусов и 90 трамваев составила 36 рублей.

Депутат Алексей Овчинников отметил, что жители часто говорят о перегруженности транспорта. При этом если делать тариф ниже, то вырастет нагрузка на бюджет или нужно снижать объем транспортной работы. Анатолий Путин ответил, что в среднем загрузка составляет около 60%, хотя есть отдельные примеры (маршрут № 77), где она достигает и 100%.

Депутат Сергей Стенно считает, что нужно найти баланс между стоимостью одноразовой и многоразовых поездок и уточнил, сколько составляли бюджетные расходы на кондукторов, и сколько будут составлять на контролеров. Эдуард Хайруллин подчеркнул, что кондукторы обходятся городу в 700 млн. рублей ежегодно, а контролеры (по расчетам) — 100 млн. в год. кроме того, администрирование длинных проездных, по его мнению, дешевле.

Михаил Бесфамильный, депутат :

— Вся идея — баланс между разовой поездкой и проездными, кто-то платит больше, кто-то меньше. А если этот процент будет смещаться — это просчитывали?» Анатолий Путин сказал, что по опыту других городов, объем поездок по проездным составляет около 30%. В Перми сейчас по проездным ездит 10% пассажиров, в планах выйти минимум на 30%.

Депутат Марк Коробов уточнил, будет ли пересчитываться тариф в следующем году, если пассажиропоток увеличится на 15-20%, как планируется. Эдуард Хайруллин согласился, что это возможно. При этом, по его словам, дополнительные доходы важно грамотно использовать для сокращения убытков отрасли.

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин акцентировал внимание на том, что есть малообеспеченные слои граждан, для которых повышение тарифа будет существенным. «Как им помочь, кроме как предложить безлимитный проездной, который им, по сути, не нужен. Кроме того, есть вероятность, что и нагрузка на бюджет не уменьшится. У нас уже были примеры некорректных расчетов в начале транспортной реформы. Ставка на проездные может сработать, а может и не сработать» — говорит руководитель думы.

Эдуард Хайруллин:

— У нас есть довольно точные данные по пассажиропотоку, которых не было раньше. Будем делать все, чтобы отрасль была эффективной. Конечно, риски есть по проездным. Но есть расчеты, что даже если все пассажиры их купят, отрасль останется в тех же доходах, что и сейчас.

По итогам обсуждения Дмитрий Малютин поблагодарил представителей администрации за организацию диалога и рекомендовал еще раз все обсудить ситуацию с Контрольно-счетной палатой и думским управлением экспертизы и аналитики, прежде, чем выходить с конкретными цифрами на пленарное заседания Пермской городской думы.

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