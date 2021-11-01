На публичных слушаниях обсудят проект планировки территории в микрорайоне Вышка-2 Слушания состоятся 29 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

В администрации Мотовилихинского района 29 ноября состоятся публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории в микрорайоне Вышка-2 (ограничена ул. Евгения Пермяка, Целинной, Кузнецкой и Гашкова), об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

В микрорайоне планируется построить 160 тыс. кв. м жилья. На слушаниях обсудят границы территории общего пользования, а также границы для размещения объектов капстроительства и их характеристики.

С материалами проекта можно ознакомиться здесь.

Замечания и предложения принимаются до 30 ноября в администрации Мотовилихи и в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.