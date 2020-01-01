На неделе в Пермском крае синоптики прогнозируют похолодание до -23 градусов Минимальная температура ожидается в ночь на четверг Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе в Прикамье сохранится погода с большим количеством осадков и значительными колебаниями температуры воздуха, сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 15 ноября, в крае будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет снег. Температура воздуха составит -4…-9 градусов.

Во вторник при небольших и умеренных снегопадах потеплеет до 0…-5 градусов.

В среду дня на территорию края начнёт наступление холодный фронт. В ночь на четверг температура воздуха опустится в некоторых районах до -18…-23 градусов. Однако уже днём в регион начнёт поступать тёплый воздух, пройдёт снег, и к полуночи потеплеет до -2…-7.

В выходные ожидается облачная погода с небольшим или умеренным снегом и температурой воздуха от 0 до -5 градусов.

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