Андрей Стрельцов «Молот» начал выездную серию с победы В Пензе пермский хоккейный клуб одолел местный «Дизель» Поделиться Поделиться Твитнуть

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Начало выездной серии оказалось для «Молота» удачным. Поединок в Пензе завершился в пользу пермской команды со счётом 3:2.

Гости первыми вышли вперёд: во втором периоде Иван Захарчук стал автором гола. Однако хозяева вскоре забили ответную шайбу. Затем отличился Игорь Зенчиков, и на перерыв «Молот» ушёл, ведя в счёте. После перерыва «Дизель» выправил положение, реализовав буллит. За минуту до сирены «молотобойцы» реализовали численное большинство — Денис Кондратьев забросил решающую шайбу.

Это пятая победа «Молота» подряд в рамках первенства ВХЛ. Следующая игра для пермского клуба состоится в Казани 16 ноября против местного «Барса».

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