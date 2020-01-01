Олеся Максименко Лишь 3% жителей Пермского края оценили дороги в регионе на отлично «Неуд» поставили 13% прикамцев Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным исследования hh.ru, на отлично дороги Пермского края оценили только 3% жителей региона. Четвёрки поставили 38% опрошенных, тройки — 31%, двойки — 13%, единицу — 6%.

В целом по России дороги Пермского края заняли 10-е место со средним баллом 3,2 из пяти. Больше всего дорогами довольны жители Тюменской области, Республики Татарстан и Москвы. Меньше всего — жители Новосибирской, Иркутской и Ярославской областей.

В целом же изменение качества дорог в лучшую сторону за последние три–пять лет отметили 78% жителей Прикамья. Об обратном говорят только 11% респондентов.

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