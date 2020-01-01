Олеся Максименко COVID-19: в Прикамье новые случаи выявлены в 29 территориях В Перми — 485 инфицированных Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые случаи коронавируса выявлены в 29 территориях Пермского края.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Перми, Пермском районе и Добрянском округе — 485, 34 и 23 инфицированных соответственно.

В Краснокамском округе 22 новых случая, в Лысьвенском — 19, в Чусовском — 17, в Березниках — 11, в Горнозаводском, Очёрском и Гайнском округах — по девять, в Губахе — восемь, в Чайковском — семь.

В Осинском и Карагайском округах поставлено по шесть новых диагнозов COVID-19, в Суксунском, Ильинском и Октябрьском округах — по четыре, в Соликамском и Берёзовском — по три, в Кудымкаре, Куединском, Кочёвском, Ординском и Чернушинском округах — по два.

В Кунгуре, Нытвенском, Кудымкарском, Косинском и Уинском округах — по одному случаю инфицирования.

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