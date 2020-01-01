Пермская епархия не обращалась с заявлением в МВД по поводу видео на песню Oxxxymiron
В клипе исполнителя показаны кадры стрельбы в школе
Пермская епархия не обращалась с заявлением в прокуратуру и МВД и не просила заблокировать видео на песню репера Oxxxymiron, в котором использованы кадры, где подростки стреляют в школе. Протоиерей Игорь Ануфриев во время круглого стола выразил частное мнение, сообщили в пресс-службе епархии.
Напомним, 12 ноября на мероприятии по профилактике межнациональных конфликтов и деструктивных проявлений в детско-подростковой среде Ануфриев обратил внимание на недопустимость содержания клипа на песню «Последний звонок».
«Мы возьмём на заметку, я не в курсе про «Последний звонок», про который Вы говорите. Мы приняли информацию», — сказала старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних МВД России по городу Перми Людмила Каскова.
По словам Ануфриева, размещенный в свободном доступе клип, где подростки открывают огонь в школе, может посмотреть любой школьник, поэтому надзорным органам необходимо обратить внимание на эту ситуацию. Он напомнил о стрельбе в ПГНИУ и отметил, что среди молодёжи есть почитатели устроившего стрельбу молодого человека.
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