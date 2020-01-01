Пермская епархия не обращалась с заявлением в МВД по поводу видео на песню Oxxxymiron В клипе исполнителя показаны кадры стрельбы в школе Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская епархия Русской православной церкви просит передать ей бывшую богадельню для организации школы сестер милосердия. Неужели для этого придется выселить врачей?

Администратор

newsko.ru

Пермская епархия не обращалась с заявлением в прокуратуру и МВД и не просила заблокировать видео на песню репера Oxxxymiron, в котором использованы кадры, где подростки стреляют в школе. Протоиерей Игорь Ануфриев во время круглого стола выразил частное мнение, сообщили в пресс-службе епархии.

Напомним, 12 ноября на мероприятии по профилактике межнациональных конфликтов и деструктивных проявлений в детско-подростковой среде Ануфриев обратил внимание на недопустимость содержания клипа на песню «Последний звонок».

«Мы возьмём на заметку, я не в курсе про «Последний звонок», про который Вы говорите. Мы приняли информацию», — сказала старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних МВД России по городу Перми Людмила Каскова.

По словам Ануфриева, размещенный в свободном доступе клип, где подростки открывают огонь в школе, может посмотреть любой школьник, поэтому надзорным органам необходимо обратить внимание на эту ситуацию. Он напомнил о стрельбе в ПГНИУ и отметил, что среди молодёжи есть почитатели устроившего стрельбу молодого человека.





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