Пермские полицейские изучат видео на песню рэпера Oxxxymiron На клип исполнителя пожаловались представители Пермский епархии Поделиться Поделиться Твитнуть

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Сотрудники МВД Перми после просьбы представителя Пермской епархии пообещали изучить видеоклип на песню рэпера Oxxxymiron «Последний звонок», где два подростка стреляют в школе. Творчество исполнителя обсудили за круглым столом по профилактике межнациональных конфликтов и деструктивных проявлений в детско-подростковой среде в Перми. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерей Игорь Ануфриев обратил внимание на недопустимость содержания клипа на песню «Последний звонок».

«Мы возьмём на заметку, я не в курсе про «Последний звонок», про который Вы говорите. Мы приняли информацию», — сказала старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних МВД России по городу Перми Людмила Каскова.

По словам Ануфриева, размещенный в свободном доступе клип, где подростки открывают огонь в школе, может посмотреть любой школьник, поэтому надзорным органам необходимо обратить внимание на эту ситуацию. Он напомнил о стрельбе в ПГНИУ и отметил, что среди молодёжи есть почитатели устроившего стрельбу молодого человека.

Ануфриев призвал наполнять интернет позитивным контентом.

Проверкой клипа занялась также пермская прокуратура.

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