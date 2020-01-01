Андрей Стрельцов «Амкар» победил «Звезду» В пермском дерби вновь сильнее оказались красно-чёрные Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Пермский ФК «Акмар» обыграл пермскую «Звезду». Всё в этом матче решил один гол. Его на 36-ой минуте матча после исполнения стандарта забил игрок «Амкара» Илья Шабанов. «Звезда» после перерыва попыталась отыграться, но матч так и завершился со счетом 1:0.

Таким образом в таблице первенства второго дивизиона ФНЛ перед зимним перерывом обе пермские команды остались на своих местах в турнирной таблице. Подопечные Рустема Хузина на четвёртом, Валерия Петракова — на шестом.

Первенство будет возобновлено весной следующего года. Датой следующего тура числится 3 апреля.

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