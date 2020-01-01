За сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 698 человек По заболеваемости регион занимает 52 ранговое место среди субъектов РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за последние сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 698 человек. Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определён круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.

За сутки выздоровели 603 пациента, скончались 38.

Всего в регионе на 14 ноября выявлено 129 662 подтвержденных случая заболевания COVID-19. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 328 человек.

Показатель заболеваемости составил 4988,4 на 100 тыс. населения, регион занимает 52 ранговое место среди субъектов РФ.

В эпидпроцесс вовлечены все 46 административных территорий края, больше всего заболевших зарегистрировано в Перми — 66 435 случаев (51,2 %).

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 490 пациентов. Из них 228 подключены к аппаратам ИВЛ.

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