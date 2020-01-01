В Прикамье новые случаи заражения COVID-19 обнаружены у жителей 30 муниципалитетов Больше всего заболевших выявлено в Перми, Чайковском и Краснокамском округах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 30 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми, Чайковском и Краснокамском округах — 448, 64 и 31 соответственно.

В Добрянском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 18 прикамцев, в Пермском районе — у 15, в Лысьвенском округе заболели 14 человек, в Сивинском округе — 13, в Карагайском округе — 12.

В Гайнском округе зафиксировано 9 заболевших, в Бардымском округе — 8, в Оханском округе — 7, в Соликамском округе и Большесосновском районе — по 6.

В Нытвенском, Ильинском и Очерском округах выявлено по 5 жителей с COVID-19, в Чусовском округе — 4.

По 3 случая заражения инфекцией обнаружено в Кудымкаре, Березниках, Кунгуре, Кунгурском районе и Верещагинском округе. В Ординском, Кочевском, Красновишерском, Горнозаводском, Осинском, Частинском округах диагноз COVID-19 подтвердился у 2 жителей в каждой территории.

По одному инфицированному выявлено в Березовском и Юсьвенском округах.

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