Андрей Стрельцов Воспитанник пермского хоккея стал самым молодым автором гола за национальную сборную России Матвею Мичкову всего 16 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Матвей Мичков /фото: m.gazeta.ru

Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории национальной хоккейной сборной. В игре против сборной Швеции на Кубке Корьялы в субботу, 13 ноября, он забил лакросс-гол в возрасте 16 лет и 11 месяцев. Таким образом воспитанник пермского хоккея обновил рекорд легендарного Александра Овечкина. Тот забил свой первый гол за сборную, когда ему было 17 лет и 355 дней.

Игрок родился 9 декабря 2004 года в городе Кунгуре Пермского края. Он чемпион юношеских Олимпийских игр, призёр первенства мира, финалист первенства страны, мастер спорта. Отыграв пару сезонов в пермском «Молоте», юный хоккеист привлёк внимание скаутов из Ярославля и в сезоне 2015/16 перебрался в «Локомотив». С 2020 года принадлежит питерскому «СКА». По итогам сезона 2020\2021 Мичков стал лучшим снайпером в истории Молодежной хоккейной лиги.

Специалисты пророчат ему большое хоккейное будущее.

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