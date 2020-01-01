Олеся Максименко За сутки в Пермском крае выявлено 699 новых случаев коронавирусной инфекции Общее число заболевших в регионе приближается к отметке в 129 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 699 новых заболевших COVID-19. Общее число инфицированных в регионе составляет 128 964 человек.

За сутки от коронавируса скончался 41 пациент, выздоровели 670 жителей Прикамья.

В стационарах края в тяжёлом состоянии находится 481 человек, 217 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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