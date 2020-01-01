Олеся Максименко Изъятие недвижимости для строительства трассы ТР-53 в Перми оценили в 19,6 млн руб. Работы необходимо выполнить в течение 330 дней Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края объявили аукцион на подготовку документов для изъятия в государственную собственность недвижимого имущества с целью строительства первого этапа дороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная». Соответствующий лот размещён на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен сформировать перечень недвижимого имущества, получить достоверную информацию о государственной регистрации прав на каждый объект, выполнить его осмотр и дать оценку, провести переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно условий соглашений об изъятии и о порядке осуществления компенсационных выплат, подготовить проекты соглашений.

Все работы должны быть выполнены в течение 330 дней после заключения договора. Начальная стоимость контракта — 19,6 млн руб. Заявку на участие можно подать до 2 декабря 2021 года.

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