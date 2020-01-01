Елена Синица ФСБ задержала студента пермского колледжа, планировавшего расстрел Он хотел расправиться с педагогами Поделиться Поделиться Твитнуть

ФСБ задержала студента пермского колледжа, который в переписке рассказал о желании расстрелять преподавателей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Согласно переписке, которая есть в распоряжении канала, студент хотел прийти в колледж и расстрелять преподавателей, кроме своего куратора, так как она «добрый человек». Студент добавил, что хочет закончить стрельбу самоубийством. Он также предложил стать напарником своему другу.





«Эта идея появилась примерно две недели назад. А в историю я хотел с седьмого класса войти, но не знал как. Я же хочу повторить «Колумбайн», а для этого надо два стрелка. Ты сможешь выстрелить в человека? Я хочу полностью повторить события в «Колумбайне», — говорится в переписке.





Как поясняет Baza, тот показал переписку своей знакомой, которая и сообщила в полицию о готовящемся теракте. Тогда сотрудники ФСБ и МВД задержали студента в колледже.





Напомним, 20 сентября студент первого курса юрфака пришёл в Пермский классический университет с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на территории. В итоге шесть человек погибли, более 40 пострадали.

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