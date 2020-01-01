Олеся Максименко Впервые за две недели в Прикамье менее 700 новых случаев COVID-19 В регионе выявлено 698 заразившихся коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае поставлено 698 новых диагнозов COVID-19.

За этот же период выздоровели 607 человек. Умерли 40 жителей Прикамья.

В тяжёлом состоянии в стационарах региона находятся 475 пациентов, 225 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.