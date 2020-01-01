Олеся Максименко
Впервые за две недели в Прикамье менее 700 новых случаев COVID-19
В регионе выявлено 698 заразившихся коронавирусом
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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае поставлено 698 новых диагнозов COVID-19.
За этот же период выздоровели 607 человек. Умерли 40 жителей Прикамья.
В тяжёлом состоянии в стационарах региона находятся 475 пациентов, 225 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
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