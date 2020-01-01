В выходные в Перми отключат водоснабжение в 70 домах Это связано с проведением планово-ремонтных работ Поделиться Поделиться Твитнуть

С субботы, 13 ноября, в Мотовилихинском районе Перми на сутки запланировано отключение холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на «Новогор-Прикамье».

Так с 9:30 завтрашнего дня воды не будет в домах:

3, 8, 9, 10 по ул. Вагановых,

3, 3А, 4, 5, 6, 6А,10, 12, 14, 15, 17, 17А, 18, 19, 36 по ул. Инженерная,

15, 17, 49, 63, 75, 82, 99А по ул. Ким,

23, 25, 25Б, 27, 29, 33, 34, 34А, 35, 37, 38, 39, 40, 40А, 42 по ул. Лебедева,

18, 19, 21 по ул. Металлистов,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17 по ул. Николая Быстрых,

12, 14 по ул. Розалии Землячки,

105, 109 по ул. Уральская,

13, 15, 28, 32, 34 по ул. Хрустальная,

4, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 по ул. Чехова.

Восстановить подачу воды планируется 14 ноября в 9:30.

Отключение связано с проведением планово-ремонтных работ на сетях.





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