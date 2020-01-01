В Пермском крае в воскресенье ожидается похолодание до -15 градусов и снег Синоптики обещают сильный порывистый ветер Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Пермский край надвигается холодный фронт, он достигнет нашего региона в ночь на воскресенье. Суббота будет относительно теплой. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на специалистов проекта «Метеоролог и я».

13 ноября в Прикамье будет облачно, температура воздуха в течение суток не опустится ниже -5 градусов. Ветер ожидается юго-западный с порывами до 12 м/с.

В ночь на воскресенье начнётся понижение температуры. К концу суток похолодает до -5…-10 градусов (по северу и востоку ночью будет -10…-15 градусов). Пройдёт небольшой снег, ветер сменит направление и подует с северо-запада со скоростью до 13 м/с.

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