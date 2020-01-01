Олеся Максименко Найден виновный в окрашивании в зелёный цвет водоёмов Перми Краситель внесло ПАО «Т Плюс» Поделиться Поделиться Твитнуть

Елена Бардукова

В октябре текущего года воды рек Камы, Егошихи, Данилихи, Ивы окрасились в зелёный цвет. По данным проверки Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры, виновным в этом является ПАО «Т Плюс».

Общество проводило работы по выявлению утечек на сети с применением красителя, который попал в водоёмы. Негативного воздействия красителя зафиксировано не было. Тем не менее сброс вещества был осуществлён без разрешения и повлёк за собой повышение температуры в Егошихе.

Руководителю ПАО «Т Плюс» внесено представление, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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