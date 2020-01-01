Елена Синица Краевая природоохранная прокуратура проводит проверку из-за окрашивания рек в зелёный цвет Сейчас проводятся пробы сточных вод Поделиться Поделиться Твитнуть

Елена Бардукова

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами контрольно-надзорных органов проводит проверку из-за окрашивания воды в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама в зелёный цвет. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Так, сейчас проводится отбор проб сточных вод, запрошена информация из контрольно-надзорных органов, ПАО «Т Плюс», ООО «Пермская сетевая компания» о выданных решениях предоставления водных объектов в пользование в целях сброса стоков.





Как ранее комментировали в «Т Плюс», это специальный краситель, которая необходима для выявления утечек на сети. При этом отмечалось, что вещество безвредно.

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