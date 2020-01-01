Олеся Максименко В муниципалитетах Прикамья коронавирус вновь пошёл «на взлёт» Новые случаи выявлены в 37 территориях региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в 37 муниципалитетах Пермского края.

В лидерах по количеству инфицированных — столица региона, Краснокамский округ и Пермский район: 194, 95 и 94 новых случая соответственно.

В Чусовском округе 40 заболевших, в Берёзовском и Очёрском — по 20, в Суксунском — 19, в Губахе и Карагайском округе — по 18, в Ординском округе — 15, в Гремячинском — 13, в Чайковском — 12, в Кунгуре — 10, в Бардымском, Лысьвенском и Октябрьском округах — по девять, в Кизеле, Горнозаводском, Добрянском, Кишертском и Частинском округах — по восемь, в Куединском и Осинском округах — по семь.

По шесть новых диагнозов COVID-19 поставлены в Большесосновском, Ильинском, Сивинском и Чернушинском округах, по пять — в Верещагинском округе и Кунгурском районе, по три — в Березниках, ЗАТО Звёздный, Красновишерском и Соликамском округах, по два — в Нытвенском и Оханском округах, по одному — в Кудымкаре и Юсьвинском округе.

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