Депутаты доработают законопроект о выплатах для приемных родителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Прикамья предложил расширить категорию детей-сирот, чьи приемные родители будут получать увеличенные денежные выплаты. Соответствующие поправки поступили в краевой парламент и будут рассмотрены профильным комитетом на завтрашнем заседании.

Напомним, на октябрьском заседании парламентарии в первом чтении приняли законопроект, который предполагает увеличение на 10% выплат для приемных родителей детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях.

Предложенные поправки предполагают, что увеличенные денежные вознаграждения будут также получать приемные родители, дети которых обучаются в дошкольных и профессиональных образовательных организациях Прикамья.

Необходимый объем средств на увеличение выплат предусмотрен проектом закона Пермского края о бюджете Пермского края. В целом на изменения потребуется более 6,5 млн рублей в год.

Отметим, что в крае для детей-сирот и их приёмных родителей предоставляются все меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством:

— на содержание детей-сирот, ежемесячно выплачиваются денежные средства. Размер таких выплат с 1 января 2021 года увеличен, и составляет от 10 330 рублей до 15 345 рублей;

— приемным родителям ежемесячно выплачивается вознаграждение. В среднем размер вознаграждения составляет 8 500 рублей за воспитание одного ребенка. При этом предусмотрено увеличение размера вознаграждения на 100 % — за воспитание ребенка-инвалида;

— компенсируются расходы на культурно-массовые мероприятия, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, ежемесячная выплата на проезд на городском и пригородном транспорте.





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