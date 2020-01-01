В России готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, магазинах и кафе Разработкой документов занимается федеральный оперштаб совместно с профильными ведомствами Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах, передаёт ТАСС.

О внесении документов в Госдуму будет сообщено дополнительно, заявили журналистам в штабе сегодня, 11 ноября.

Ожидается, что такая мера будет действовать до июня 2022 года. Это необходимо, чтобы стимулировать вакцинацию в России.

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