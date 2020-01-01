На торги выставлен земельный участок на улице Горького в Перми
Начальная цена аукциона составляет 12,6 млн рублей
На аукцион на право заключения договора аренды выставлен земельный участок под строительство жилья на ул. Горького, 10, сообщили в городском департаменте земельных отношений.
Площадь участка составляет 1,3 тыс. кв. м, он расположен в границах зоны Ц-1, где разрешено строить многоквартирные жилые дома высотой до шести этажей.
Начальная цена аукциона — 12,6 млн руб. Шаг аукциона — 3%. Срок аренды земельного участка — 4 года 10 месяцев.
Аукцион состоится 16 декабря. Подробная информация об участке и аукционная документация размещены на официальном сайте администрации Перми.
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