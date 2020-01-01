На торги выставлен земельный участок на улице Горького в Перми Начальная цена аукциона составляет 12,6 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Ул. Горького

Константин Долгановский

На аукцион на право заключения договора аренды выставлен земельный участок под строительство жилья на ул. Горького, 10, сообщили в городском департаменте земельных отношений.

Площадь участка составляет 1,3 тыс. кв. м, он расположен в границах зоны Ц-1, где разрешено строить многоквартирные жилые дома высотой до шести этажей.

Начальная цена аукциона — 12,6 млн руб. Шаг аукциона — 3%. Срок аренды земельного участка — 4 года 10 месяцев.

Аукцион состоится 16 декабря. Подробная информация об участке и аукционная документация размещены на официальном сайте администрации Перми.

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