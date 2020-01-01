Елена Синица В Прикамье установлен новый суточный рекорд смертей от коронавируса От COVID-19 за минувший день скончались 42 жителя края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 701 новый случай COVID-19.

Сейчас в краевых стационарах в тяжёлом состоянии находятся 482 пациента. Из них 223 подключены к аппаратам ИВЛ.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 127 567. За сутки в регионе проведено 11 129 ПЦР-исследований на коронавирус.





За эти же сутки от коронавируса вылечились 603 человека, умерли 42 — это новый суточный антирекорд.





По данным на утро 11 ноября, привились от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов 1 008 911 человек. При этом 698 726 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.

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