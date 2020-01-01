Елена Синица В Прикамье от COVID-19 вакцинирован миллионный житель Всего вакцинацию прошли 1 008 911 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае от коронавируса привился миллионный житель. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По данным на утро 11 ноября, вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной прошли 1 008 911 жителей края. Также прививки сделали 1722 иностранных гражданина, находящихся на территории региона.





Кроме того, сообщается, что за последнюю неделю в Прикамье COVID-19 был подтверждён у 4959 пациентов.





При этом из них ранее были вакцинированы против коронавируса порядка 9%. Большинство иммунизированных заболевших переносят инфекцию в лёгкой форме. Исключение составляют жители из групп риска, имеющие хронические заболевания.

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