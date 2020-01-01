Елена Синица
В Прикамье от COVID-19 вакцинирован миллионный житель
Всего вакцинацию прошли 1 008 911 человек
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В Пермском крае от коронавируса привился миллионный житель. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
По данным на утро 11 ноября, вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной прошли 1 008 911 жителей края. Также прививки сделали 1722 иностранных гражданина, находящихся на территории региона.
Кроме того, сообщается, что за последнюю неделю в Прикамье COVID-19 был подтверждён у 4959 пациентов.
При этом из них ранее были вакцинированы против коронавируса порядка 9%. Большинство иммунизированных заболевших переносят инфекцию в лёгкой форме. Исключение составляют жители из групп риска, имеющие хронические заболевания.
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