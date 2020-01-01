Елена Бардукова «Баскет-холл» в Березниках построят до 2025 года Объём инвестиций в проект оценивается в 750 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В четверг, 11 ноября, на заседании правительства Пермского края глава Березников Константин Светлаков рассказал о планах по строительству в городе универсального спортивного комплекса «Баскет-холла».

Новый объект общей площадью 10,2 тыс. кв. м рассчитан на 1,5 тыс. зрителей. Помимо создания универсального спортивного зала с четырьмя игровыми площадками планируется размещение на первом этаже комплекса тренировочного и фитнес-залов, восьми раздевалок, кафе, спортивного магазина и музея баскетбола Верхнекамья. На втором этаже будут располагаться гостиница для спортсменов на 80 мест, концеренц-зал, методический кабинет и офисные помещения.

Рядом с объектом запланировано возведение четырёх открытых площадок для занятий баскетболом на улице.

По словам Константина Светлакова, проектно-сметная документация на возведение «Баскет-холла» может быть разработана за счёт средств местного бюджета.

«Но для строительства центра необходим будет поиск средств. Ориентировочно это 750 млн руб. Это наша совместная работа с правительством Пермского края», — уточнил глава Березников.

Добавим, строительство «Баскет-холла» будет вестись в рамках реализации проекта «Пермь — баскетбольная столица Европы». Ввести его в эксплуатацию планируется до 2025 года.

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