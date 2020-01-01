Мария Сыропятова Сроки строительства двух пожарных водоёмов в Перми перенесены Причина — недостаток средств Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Проекты строительства двух пожарных водоёмов в микрорайоне Малые Реки Орджоникидзевского района и в микрорайоне Нижняя Курья Ленинского района Перми приостановлены. Об этом на заседании комитета по инвестициям Пермской городской думы рассказала начальник управления капитального строительства администрации Перми Ирина Чиркова.

«Проектная документация по строительству не была разработана из-за недостатка средств на строительство тех пожарных водоёмов, по которым документация уже есть», — пояснила Чиркова.

При этом по водоёму в микрорайоне Малые Реки было принято решение о приостановке капитальных вложений, а по аналогичному объекту в микрорайоне Нижняя Курья — о переносе сроков финансирования на 2024 год.

Депутат Пермской городской думы Сергей Захаров обратил внимание на значимость этих проектов для пожарной безопасности, поскольку Пермь недостаточно обеспечена пожарными водоёмами.

«В 2021 году в два раза выросли цены на строительство пожарных водоёмов», — объяснила принятое решение Ирина Чиркова, имея в виду, что при наличии дополнительного финансирования проекты можно будет реализовать.

«Эти проекты уже стояли в бюджете, почему вы не можете их реализовать через удорожание?» — задал вопрос депутат Арсен Болквадзе, ссылаясь на решения, принятые по другим объектам социальной инфраструктуры.

«Законодательство позволяет так делать, если контракты уже заключены. А по пожарным водоёмам мы контракты заключить не успели. Если бы они были заключены, то мы, конечно же, так бы и сделали», — ответила Ирина Чиркова.

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