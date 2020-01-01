В Пермском крае строительная компания уклонилась от уплаты налогов на 80 млн рублей В отношении организации возбуждено уголовное дело Поделиться Поделиться Твитнуть

По результатам налоговой проверки следователями СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководством строительной организации от уплаты налогов на 80 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснили в следкоме, с января 2016 года по март 2018 года руководство ООО, строящего и ремонтирующего дороги на территории края, заключало фиктивные сделки с фирмами-однодневками и занижало суммы страховых взносов, чтобы уклониться от уплаты налогов и сборов.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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