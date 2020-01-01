Мария Сыропятова В центре Перми завершены работы по ремонту фасадов ещё четырёх жилых домов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Завершён ремонт фасадов ещё четырёх многоквартирных домов в центре Перми. Об этом на заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству рассказал начальник департамента ЖКХ мэрии Перми Александр Власов.

Речь о домах по адресам ул.Героев Хасана, 4, ул.Советская, 25, а также пр.Комсомольский, 55 и 58. При этом в общей сложности строительно-монтажные работы по ремонту фасадов были начаты у 43 многоквартирных домов, окончание ремонта в 16-ти из них ожидается к концу года.

Председатель комитета по пространственному развитию и благоустройству Пермской городской думы Михаил Черепанов попросил уточнить, какие планы у мэрии Перми по ремонту фасада многоквартирного дома по ул.Героев Хасана, 8.

«Этот объект был исключён в числе 25 домов, - ответил Александр Власов, сославшись на решение краевого правительства. – Но это исключение из программы вовсе не предполагает, что эти работы не будут проведены».

По словам Александра Власова, работы на этих 25 домах перенесены на более поздние сроки.

Напомним, что на пленарном заседании Пермской городской думы в октябре было принято решение об увеличении расходов на ремонт фасадов многоквартирных домов к 300-летию Перми на 800 млн руб. Дополнительные средства понадобились из-за роста цен на строительные материалы.

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