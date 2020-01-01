Мария Сыропятова В Перми ввели в эксплуатацию пристрой к школе, ФОК и общежитие для студентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В третьем квартале 2021 года в Перми были введены в эксплуатацию пристрой школы № 93, физкультурно-оздоровительный комплекс по ул.Веденеева, 25 и общежитие для иногородних студентов по ул. Ивана Франко, 39. Эти данные привела на заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству Пермской городской думы сообщила начальник департамента градостроительства и архитектуры мэрии Перми Мария Норова.

Разрешения на строительство в третьем квартале 2021 года были получены на возведение наземного пешеходного перехода через улицу Попова в створе улицы Советской, а также на общежитие авиационного техникума.

«Ситуация со строительством социальных объектов в Перми выправляется», - оценил работу городских властей депутат Пермской городской думы Михаил Бесфамильный.

По данным мэрии Перми, в третьем квартале в городе были введены в эксплуатацию 14 многоквартирных домов площадью 120 тыс. кв. м. С начала 2021 года разрешения на ввод в эксплуатацию получили 35 многоквартирных домов общей площадью 343 тыс. кв. м. При этом, в третьем квартале текущего года были выданы разрешения на строительство шести многоквартирных домов общей площадью более 80 тыс. кв. м (с начала года - более 400 тыс. кв. м).

С 1 января 2022 года полномочия по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию на территории города Перми будут переданы от департамента градостроительства и архитектуры города Перми к министерству по управлению имущества и градостроительной деятельности Пермского края.

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