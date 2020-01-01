Елена Синица Четыре кинокомпании получат ребейт из краевого бюджета В целом компаниям возместят порядка 21 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, четырём кинокомпаниям возместят часть затрат, возникших в связи с производством национальных фильмов на территории Пермского края.

В их числе компания «ССБ Кино», занимавшаяся съёмками художественного фильма «Одна». Ей вернут более 2,5 млн руб.





Кинокомпания «Метроном фильм» вернёт порядка 5,5 млн руб. за фильм «Чук и Гек», а ООО «Проспект Мира» получит свыше 11,1 млн руб. на компенсацию затрат на съёмки киноленты «Многотрудная жизнь Ивана Семёнова».





ООО «Документальный дом «Первое кино» также вернёт почти 2,7 млн руб. за ленту «Подельники».





В целом сумма расходов кинокомпаний по статьям составила более 55 млн руб. Наибольшие издержки пришлись на оплату услуг по декорационно-техническому оформлению, аренду транспорта, помещений для съёмок, операторской и осветительной техники.

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