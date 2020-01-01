Олеся Максименко
В Пермском крае 705 новых случаев заболевания COVID-19
За сутки коронавирус стал причиной смерти 39 жителей региона
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По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае поставлено 705 новых диагнозов COVID-19.
За этот же период выздоровел 601 человек, 39 жителей Прикамья скончались.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в тяжёлом состоянии в стационарах региона находятся 484 пациента, 220 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
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