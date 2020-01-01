Губернатор Пермского края рассказал об обязательной вакцинации детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Обязательная вакцинация детей от коронавируса в Пермском крае пока не планируется. Об этом во время прямого эфира в соцсетях сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«У нас нет рекомендаций или тем более распорядительных документов со стороны федерального центра об обязательной вакцинации детей», — заявил глава региона. Он также напомнил, что любая прививка может ставиться ребёнку только с согласия родителей.

Как напоминает «Рифей», иммунизация несовершеннолетних может начаться в России в 2022 году. Ожидается, что детей будут прививать интраназально уменьшенной дозой «Спутника V».

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