Олеся Максименко За сутки COVID-19 обнаружен в 29 муниципалитетах Прикамья В Перми — 213 новых случаев заболевания Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция диагностирована у жителей 29 территорий Пермского края.

В «лидерах» по количеству заболевших — Пермь, Лысьвенский округ и Чайковский: 213, 135 и 92 заразившихся соответственно.

Кроме того, 50 инфицированных выявлены в Краснокамском округе, 37 — в Пермском районе, 21 — в Горнозаводском округе, по 19 — в Берёзовском округе и Кунгурском районе, 15 — в Очёрском округе, 14 — в Чусовском, 13 — в Кунгуре, 11 — в Суксунском округе.

В Карагайском и Чернушинском округах зафиксировано по 10 новых случаев COVID-19, в Нытвенском — девять, в Оханском — семь, в Губахе — шесть, в Ординском округе — пять, в Большесосновском и Куединском округах — по четыре, в Кизеле, Верещагинском и Гремячинском округах — по три, в Юсьвинском — два.

В Березниках, Кудымкаре, Еловском, Осинском и Сивинском округах поставлено по одному новому диагнозу.

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