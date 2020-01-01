В Пермь возвращаются ещё двое пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ На лечении в столичных клиниках остаётся четыре человека Поделиться Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, в течение двух суток из Москвы в Пермь вернутся ещё двое пермяков, получивших ранения 20 сентября во время стрельбы в ПГНИУ. В больницах краевого центра они продолжат амбулаторное лечение.

Таким образом, медпомощь и реабилитацию в федеральных клиниках продолжат получать ещё четверо пострадавших.

Одна из раненых студенток вернулась домой ещё в октябре.

Напомним, 21 сентября семеро тяжело раненных в результате стрельбы в университетском кампусе были доставлены самолётом МЧС в Москву для лечения в ведущих клиниках страны.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.