Андрей Стрельцов «Амкар» был сильнее «Спартака» Пермский футбольный клуб крупно обыграл соперника из города Туймазы Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Пермский ФК «Амкар» в матче первенства второго дивизиона ФНЛ разгромил на домашней арене «Спартак» из города Туймазы. Итог встречи — 4:1.

В первом тайме хозяева сумели отличиться лишь однажды. Гол на счету Даура Квеквескири.

После перерыва гости отыгрались, но затем забивали только игроки в красно-чёрной форме. Иван Маркелов, Кирилл Кочетов и Евгений Чебанов довели счёт до разгромного.

Таким образом подопечные Рустема Хузина взяли реванш у «Спартака» за поражение в первом круге.

Следующая игра у «Амкара» пройдёт 14 ноября. Соперником будет пермская «Звезда».

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