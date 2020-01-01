Андрей Стрельцов
«Амкар» был сильнее «Спартака»
Пермский футбольный клуб крупно обыграл соперника из города Туймазы
Пермский ФК «Амкар» в матче первенства второго дивизиона ФНЛ разгромил на домашней арене «Спартак» из города Туймазы. Итог встречи — 4:1.
В первом тайме хозяева сумели отличиться лишь однажды. Гол на счету Даура Квеквескири.
Таким образом подопечные Рустема Хузина взяли реванш у «Спартака» за поражение в первом круге.
Следующая игра у «Амкара» пройдёт 14 ноября. Соперником будет пермская «Звезда».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.