Елена Бардукова В Пермской гордуме появится фракция партии «Новые люди» Данную инициативу поддержал комитет по местному самоуправлению и регламенту Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Комитет по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской думы принял решение рекомендовать депутатам рассмотреть на пленарном заседании регистрацию фракции партии «Новые люди».

С соответствующей инициативой выступил депутат Алексей Овчинников. Он предложил зарегистрировать фракцию в составе одного человека, возложив на него и функции руководителя. Представлять «Новых людей» в Пермской городской думе седьмого созыва будет сам Алексей Овчинников.

«Замечательно, что помимо взаимодействия между депутатами, у нас возникает платформа для межпартийного взаимодействия. Считаю, что с нашей стороны, вне зависимости от партийной принадлежности, очень правильно включиться в этот процесс и поддержать окончательное закрепление фракций в составе Пермской городской думе седьмого созыва», — подчеркнул председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Василий Кузнецов.

Напомним, ранее в составе Пермской городской думы зарегистрировались четыре фракции: «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ и ЛДПР. Во фракцию «Единой России» вошли 26 депутатов, КПРФ — пять, «Справедливой России» — три, ЛДПР — один.

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