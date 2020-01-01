Мария Сыропятова В Пермской городской думе создана фракция из одного человека Всего теперь в думе четыре фракции Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

В Пермской городской думе зарегистрировано ещё три фракции: «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», КПРФ и ЛДПР. Решения об этом приняты на заседании Пермской городской думы.

Фракция Справедливой России состоит из трёх человек: Марка Коробова, Эдуарда Мирзамухаметова и Дмитрия Федорова. Руководитель фракции – Дмитрий Фёдоров.

Во фракцию КПРФ вошли депутаты Пермской городской думы Илья Власов, Николай Гилёв, Сергей Медведев, Сергей Стенно и Геннадий Сторожев. Руководителем избран Илья Власов.

Принято решение об образовании фракции ЛДПР, она будет состоять из одного депутата – Константина Бусовикова (он же её руководитель).

Также в состав фракции «Единая Россия» был включён Олег Шлыков.

Напомним, что Олег Шлыков стал депутатом Пермской городской думы после отказа от мандата директора школы №6 Галины Соколовой. Фракция «Единой России» была зарегистрирована в Пермской городской думе 5 октября 2021 года. Вместе с Олегом Шлыковым в неё входят 26 депутатов.

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