Скончалась бывший главный педиатр Перми Валентине Черновой было 82 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Валентина Чернова

permkrai.ru

В Минздраве Прикамья с прискорбием сообщили о кончине бывшего главного педиатра Перми Валентины Черновой.

Она родилась в декабре 1939 года. Окончила Березниковское медучилище, а в 1968 году — Пермский мединститут.

Трудовой путь начинала педиатром Ленинского района Перми, была врачом в городской детской больнице №3. В 1974 году Валентина Чернова перешла на работу в Пермский горздравотдел, в 1989 году была назначена главным педиатром города. Этот пост она занимала до 1998 года.

Прощание с Валентиной Черновой состоится 10 ноября в 9:40 в малом зале на ул. Старцева, 61.

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