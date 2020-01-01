За сутки в Пермском крае подтверждено 710 новых случаев COVID-19 От коронавируса скончались ещё 40 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 710 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели 587 человек, скончались 40.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 126 161. За сутки в регионе проведено 3944 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию. С начала пандемии в крае от COVID-19 скончались 6128 человек.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение больных новой коронавирусной инфекцией, находятся 4137 пациентов, 473 — в тяжёлом состоянии, из них 214 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 9 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 986 845 человек, 690 774 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.

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