В 48 домах Перми на день отключат холодную воду Жителям рекомендуют запастись водой Поделиться Поделиться Твитнуть

В Дзержинском районе Перми 10 ноября с 09:00 до 21:00 запланировано отключение холодного водоснабжения в 48 домах, сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ресурсоснабжающей организации «Новогор-Прикамье».

Так, без холодной воды останутся жители домов по следующим адресам:

— ул. Букирева, 10, 10а, 12, 15, 16;

— ул. Генкеля, 1а, 1б, 3, 4, 4 лит. А, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17;

— ул. Данщина, 4, 5, 6, 6а, 7, 19, 28;

— ул. Дзержинского, 1, 1 корп. 27, 2, 10, 12, 16а, 17, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 36;

— ул. Ленина, 89, 91;

— ул. Лесозаводская, 6;

— ул. Набережная, 2;

— ул. Сухобруса, 1, 12, 25, 27.

Отключение связано с плановыми ремонтными работами на ул. Монастырской, 160.

Жителям на период отключения рекомендуется сделать необходимые запасы воды.

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